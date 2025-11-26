Rivabella il Riesame conferma i gravi indizi per il commercialista sospeso
LECCE – Il Tribunale del Riesame ha detto “no” alla revoca della misura interdittiva che ha colpito Giovanni Rapanà, il commercialista leccese coinvolto nell’inchiesta su presunti intrecci illeciti tra imprenditoria e politica, in particolare in merito al finanziamento regionale alla società. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
