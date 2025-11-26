rituals apre la mind oasis a londra e sembra un portale per spegnere il cervello in senso buono

Londra corre, sbraita, vibra, illumina—ma al centro del caos adesso c’è un posto che fa l’opposto: ti spegne, ti sospende, ti fluttua. Rituals ha appena aperto la prima Mind Oasis del Regno Unito su Oxford Street e l’effetto è tipo quando chiudi tutte le tab del browser e senti per la prima volta il silenzio. Oxford Street ha un nuovo mood: arriva la Mind Oasis di Rituals. Dimentica il retail come lo conosci: qui entri e ti sembra di scivolare in una stanza mentale dove il tempo non fa refresh. Luci morbide, sound immersivo, profumi che ti fanno dimenticare che fuori c’è gente che litiga per un Pret sandwich. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

