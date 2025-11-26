Ritiro della patente alla capa di gabinetto di Giani il governatore intervenne con polizia e Prefetto FdI | Ingerenza

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, intervenne personalmente parlando con gli agenti della Polizia Stradale e, successivamente, presentandosi direttamente dal Prefetto dopo che la sua capa di gabinetto, Cristina Manetti, era stata fermata sull’autostrada A11 mentre viaggiava in corsia d’emergenza. La ricostruzione di ciò che accadde il 13 ottobre scorso, lo stesso giorno della vittoria alle Regionali del presidente Dem, è contenuta nella risposta della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro all’interrogazione presentata nei giorni scorsi da Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

