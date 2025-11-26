Ritardo della stagione 3 di solo leveling | le conseguenze sull’anime
l’attuale stato di produzione e attese per la terza stagione di solo leveling. Un anno dopo la messa in onda della seconda stagione di Solo Leveling, il canale anime non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno della serie con una terza stagione. Non sono stati forniti dettagli concreti né annunci ufficiali, alimentando l’incertezza tra appassionati e critici. Malgrado rumors e voci su un possibile film, la mancanza di aggiornamenti ufficiali solleva legittime preoccupazioni circa il futuro dell’adattamento animato. cause del ritardo e implicazioni sul franchise. Il motivo esatto di questa lunga attesa non è stato ancora chiarito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
