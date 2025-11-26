Risultati e programma Barcellona e City ko la caduta dei giganti
I risultati del quinto turno del girone di Champions. Ajax-Benfica 0-2, Galatasaray-Union Saint Gilloise 0-1, Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2, Chelsea-Barcellona 3-0, Borussia Dortmund-Villarreal 4-0, Napoli-Qaraba? 2-0, Slavia Praga- Athletic Bilbao 0-0, Bodo Glimt-Juventus 2-3, Olympique Marsiglia-Newcastle 2-1. Oggi: ore 18,45 Copenhagen-Kairat Almaty, Pafos-Monaco, ore 21 Paris Saint-Germain-Tottenham Hotspur, Liverpool-PSV Eindhoven, Arsenal-Bayern Monaco, Atlético Madrid-Inter, Eintracht Francoforte-Atalanta, Sporting Lisbona- Brugge, Olympiacos-Real Madrid. Classifica: Bayern, Arsenal, Inter 12, Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester City 10, Paris Saint-Germain, Newcastle, Real Madrid, Liverpool, Galatasaray 9, Tottenham, Leverkusen 8, Barcellona, Sporting, Qarabag, Atalanta, Napoli 7, Olympique Marsiglia, Atletico Madrid, Juventus, Union Saint Gilloise 6, Psv, Monaco, Pafos, 5, Brugge, Eintracht Francoforte, Athl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
