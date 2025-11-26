Risultati e programma Barcellona e City ko la caduta dei giganti

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati del quinto turno del girone di Champions. Ajax-Benfica 0-2, Galatasaray-Union Saint Gilloise 0-1, Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2, Chelsea-Barcellona 3-0, Borussia Dortmund-Villarreal 4-0, Napoli-Qaraba? 2-0, Slavia Praga- Athletic Bilbao 0-0, Bodo Glimt-Juventus 2-3, Olympique Marsiglia-Newcastle 2-1. Oggi: ore 18,45 Copenhagen-Kairat Almaty, Pafos-Monaco, ore 21 Paris Saint-Germain-Tottenham Hotspur, Liverpool-PSV Eindhoven, Arsenal-Bayern Monaco, Atlético Madrid-Inter, Eintracht Francoforte-Atalanta, Sporting Lisbona- Brugge, Olympiacos-Real Madrid. Classifica: Bayern, Arsenal, Inter 12, Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester City 10, Paris Saint-Germain, Newcastle, Real Madrid, Liverpool, Galatasaray 9, Tottenham, Leverkusen 8, Barcellona, Sporting, Qarabag, Atalanta, Napoli 7, Olympique Marsiglia, Atletico Madrid, Juventus, Union Saint Gilloise 6, Psv, Monaco, Pafos, 5, Brugge, Eintracht Francoforte, Athl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

risultati e programma barcellona e city ko la caduta dei giganti

© Sport.quotidiano.net - Risultati e programma. Barcellona e City ko, la caduta dei giganti

Approfondisci con queste news

risultati programma barcellona cityRisultati e programma. Barcellona e City ko, la caduta dei giganti - I risultati del quinto turno del girone di Champions. Segnala sport.quotidiano.net

Champions League, 5ª giornata: crolla il City, Chelsea show contro il Barça - Risultati Champions League 25 novembre: Chelsea- Come scrive lifestyleblog.it

risultati programma barcellona cityChampions League, i risultati di martedì 25 novembre: stop per il City, all'Etihad vince il Leverkusen. Spettacolo Dortmund, Marsiglia col cuore - Guardiola fa turnover, i Citizens capitolano sotto i colpi di Grimaldo e Schick. Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Programma Barcellona City