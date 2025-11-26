Risultati Champions League LIVE | l’Inter pareggia a Madrid l’Atalanta vince in casa dell’Eintracht

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Risultati Champions League. Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve Giornata 1. Giornata 2. Giornata 3. Giornata 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Risultati Champions League LIVE: l'Inter pareggia a Madrid, l'Atalanta vince in casa dell'Eintracht

