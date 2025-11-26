Risultati Champions League LIVE | l’Inter cade nel recupero a Madrid l’Atalanta dilaga in casa dell’Eintracht Francoforte

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Risultati Champions League. Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve Giornata 1. Giornata 2. Giornata 3. Giornata 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: l’Inter cade nel recupero a Madrid, l’Atalanta dilaga in casa dell’Eintracht Francoforte

Il Napoli è tornato vivo: in campo, nella testa e nei risultati, e la corsa Champions è di nuovo apertissima. Anche stavolta, come sempre quando si ricorda Maradona, arriva una vittoria: 2-0 al Qarabag, avversario tutt'altro che semplice, con tanto di rigore sbagli

Champions League, risultati che cominciano ad essere pesanti: cadono rovinosamente Manchester City e Barcellona. Il Barcellona, con 2 sconfitte e un pareggio, può arrivare al massimo a 16. Il Borussia Dortmund si rimette in corsa per la top 8 (e all'ultima c'

Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, Eintracht-Atalanta 0-3. LIVE - Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri, prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: gli uomini di Chivu sono di scena a Madrid contro ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Mbappè tripletta! Diretta gol live score (oggi 26 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 26 novembre 2025 delle partite per la 5^ giornata, giocano Inter e Atalanta.

Risultati Champions League, classifica/ Vincono Napoli e Juventus! Diretta gol live score (25 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi martedì 25 novembre 2025 delle partite per la 5^ giornata, giocano Napoli e Juventus.