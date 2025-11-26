Ristorni per i Comuni frontalieri c' è un rinvio in Regione e una lite tra Lega e FdI
Ancora dissidi tra Lega e Fratelli d'Italia in consiglio regionale. Martedì i due partiti hanno avuto frizioni sulla mozione che prevede fondi per le aree vicine alle frontiere statali, rinviata con l'insistenza di Fratelli d'Italia, mentre i consiglieri leghisti avrebbero voluto discuterla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Appello urgente della Provincia di Varese al Governo contro il taglio dei ristorni ai Comuni di confine. - facebook.com Vai su Facebook
Frontalieri, il destino incerto dei ristorni preoccupa i Comuni di frontiera Vai su X
Frontalieri, mazzata sui Comuni di confine: “Rischiano di saltare ben 39 milioni di euro in ristorni” - Sul futuro dei ristorni (che sono una parte delle tasse pagate dai lavoratori frontalieri in Svizzera riversata ai comuni per supportare le amministrazioni locali), si addensano nubi scure. Da comozero.it
Ristorni dei frontalieri, rischio tagli da 39 milioni: l’appello del presidente Magrini al Governo - Sindaci di ogni colore politico uniti nella richiesta alla Provincia: garantire l'intero trasferimento dei 128 milioni generati dai Cantoni svizzeri ... Lo riporta varesenews.it
La Provincia di Varese lancia l’allarme: “Ristorni ridotti ai transfrontalieri, Comuni a rischio” - L’appello si conclude con un invito alla responsabilità: tutelare le aree di frontiera non come margini del Paese, ma come presidi fondamentali della vita delle comunità locali (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it