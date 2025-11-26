Ristorni per i Comuni frontalieri c' è un rinvio in Regione e una lite tra Lega e FdI

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora dissidi tra Lega e Fratelli d'Italia in consiglio regionale. Martedì i due partiti hanno avuto frizioni sulla mozione che prevede fondi per le aree vicine alle frontiere statali, rinviata con l'insistenza di Fratelli d'Italia, mentre i consiglieri leghisti avrebbero voluto discuterla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

