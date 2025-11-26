Risse e tifo violento durante le partite di calcio pugno di ferro del questore di Frosinone | 13 Daspo

Tredici tifosi colpiti da DASPO a Frosinone per danneggiamenti e rissa durante partite di calcio locali. Provvedimenti anche per obbligo di firma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Risse e tifo violento durante le partite di calcio, pugno di ferro del questore di Frosinone: 13 Daspo

Risse e tifo violento durante le partite di calcio, pugno di ferro del questore di Frosinone: 13 Daspo - Tredici tifosi colpiti da DASPO a Frosinone per danneggiamenti e rissa durante partite di calcio locali. Si legge su virgilio.it

