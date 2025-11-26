Risplende l’ultima lettiga dell’Ottocento
Quando le automobili erano ancora un sogno e carrozze e carretti a Urbino come in ogni città la facevano da padrone, c’era un altro mezzo, non su ruote, che per secoli ha silenziosamente svolto la sua funzione di trasporto, la portantina. Oggi rarissime persino nei musei, a Urbino si pensava fossero tutte perdute. Ma una era rimasta, e da domani sarà visibile a tutti all’interno del museo diocesano Albani, donata dall’ultima proprietaria dopo un meticoloso restauro (inaugurazione alle ore 11). Si tratta della portantina Pasqualini, dall’antica famiglia urbinate che l’ha posseduta per circa due secoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Se potessi rivivere un’ultima notte con un ex, sceglierei lui. L’ho sempre saputo. Stare con Brad era come vivere in una favola, con un principe vero accanto. Sempre calmo, ma con una luce addosso che lo faceva risplendere ovunque andasse. Era romantico - facebook.com Vai su Facebook