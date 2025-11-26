Rising sounds 2025 il live di Simone Matteuzzi a Castelbuono
Dopo il debutto con fluente, Rising Sounds - la rassegna musicale dedicata alla scoperta delle voci più originali della scena indipendente italiana, organizzata dall'Ass. Glenn Gould, curata da Ypsigrock Festival e supportata dal Nuovo IMAIE - prosegue venerdì 28 novembre con Simone Matteuzzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
