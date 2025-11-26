Rischio idrogeologico il Comitato Casa Comune | L’urgenza di Chieti non può più attendere

Il Comitato Casa Comune di Chieti accoglie con favore l’annuncio della missione in Abruzzo della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, prevista per gennaio 2026. La visita, che riguarderà i Comuni di Chieti e Bucchianico, è stata voluta dal vicepresidente della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Rischio idrogeologico, il Comitato Casa Comune: "L’urgenza di Chieti non può più attendere"

