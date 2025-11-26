Rischi psicosociali non più invisibili | Urgente agire su molestie e violenza nel lavoro

Si è svolto questa mattina, presso il cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo, il convegno “Luoghi di lavoro sicuri. Conoscere, valutare, prevenire violenze e molestie”, promosso dal Coordinamento Donne Cisl Romagna con il patrocinio del Comune. L'evento, pur tenendosi il 26 novembre, si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

