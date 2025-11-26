Riqualificazione e miglioramento della Linea 2 | avviati i lavori per la nuova stazione di piazza Cavour
La storica Linea 2 della metropolitana di Napoli è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviaria italiana, gruppo FS, di riqualificazione e miglioramento, le cui prime fasi sono finanziate a valere su fondi PNRR.Dopo l’avvio dei cantieri nelle stazioni di piazza Amedeo, di Mergellina e di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
