Ripascimento ripresi i lavori a Pastena

Tempo di lettura: < 1 minuto Nonostante le non buone condizioni metereologiche ruspe in azione da questa mattina su Universo beach. Mezzi e uomini della ditta, impegnata nella realizzazione dell’intervento di ripascimento di nuovo al lavoro sulla spiaggia, dove secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato bocciato il materiale utilizzato dall’impresa al centro anche di una inchiesta che ha visto al lavoro la Capitaneria di Porto e l’Arpac. Prima di iniziare il nuovo intervento che prevede il prolungamento della barriera soffiata a protezione del litorale. L’intervento potrebbe riguardare una rimodulazione del pietrisco utilizzato per il ripascimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ripascimento, ripresi i lavori a Pastena

News recenti che potrebbero piacerti

Partono i lavori di ripascimento ma a Villanova è vietato fare il bagno - FALCONARA Domani inizieranno i lavori di ripascimento del litorale del quartiere di Villanova mediante l’utilizzo di materiali litoidi rimossi dal demanio idrico e marittimo e allora il Comune ha ... Come scrive corriereadriatico.it