Ripartono i lavori all' ex ospedale militare San Gallo VIDEO

26 nov 2025

Dopo lo stop da parte della Soprintendenza, ripartono i lavori nell’ex ospedale militare San Gallo. Qua, sorgerà una vera e propria cittadella del lusso con hotel a cinque stelle firmato Pontiac Land, gruppo immobiliare della famiglia Kwee di Singapore la quale avrebbe inserito la struttura, una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

