Ripartono i lavori all' ex ospedale militare San Gallo VIDEO

Dopo lo stop da parte della Soprintendenza, ripartono i lavori nell’ex ospedale militare San Gallo. Qua, sorgerà una vera e propria cittadella del lusso con hotel a cinque stelle firmato Pontiac Land, gruppo immobiliare della famiglia Kwee di Singapore la quale avrebbe inserito la struttura, una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Procida, riapre il cantiere di Via Libertà DI GUIDO INVERNIZZI A Procida ripartono ufficialmente i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia in Via Libertà. L’intervento, in...#CRONACA#CRONACA - facebook.com Vai su Facebook

Archeologia: partono lavori di scavo nell'area di Villa Sora. Torre del Greco: due mesi di interventi, si cercano nuove tracce #ANSA Vai su X

Firenze, la Sovrintendenza blocca Monte Oliveto e fa ripartire San Gallo - Dopo averli fermati per accertamenti fa ripartire i lavori all'ex Ospedale militare di via San Gallo, ma ... controradio.it scrive

Ex Ospedale Militare San Gallo: cosa sta succedendo? - Palagi (SPC): "Urgente un approfondimento in Commissione urbanistica" ... Come scrive nove.firenze.it

Giù l’ex ospedale di Sermide: al suo posto la Casa di Comunità - SERMIDE E FELONICA Abbattere e quindi ricostruire uno spazio importante per il territorio: nella giornata di ieri sono iniziate le demolizioni dell’ex ... Come scrive vocedimantova.it