Riparazioni e attività sociali itineranti | arriva a Monza un progetto da 870mila euro
Un progetto per portare interventi sociali, sanitari, educativi e attività di piccola manutenzione nelle case degli inquilini degli alloggi comunali per rispondere ai loro bisogni quotidiani. Sarà questo Vicina (Vicinanza itinerante per una comunità inclusiva alloggiativa) che il comune di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche Tania crede in AlessandriaDigitale.it Perché questo progetto non è solo un portale, ma una visione: quella di un territorio dove ogni attività può essere trovata, conosciuta e scelta. Un territorio in cui inclusione commerciale significa dare visibilità a c - facebook.com Vai su Facebook
Riparazioni e attività sociali itineranti: arriva a Monza un progetto da 870mila euro - Un progetto per portare interventi sociali, sanitari, educativi e attività di piccola manutenzione nelle case degli inquilini degli alloggi comunali per rispondere ai loro bisogni quotidiani. monzatoday.it scrive
Servizi sociali itineranti. Assistenza a casa per oltre 300 famiglie - Un nuovo progetto del Comune aiuterà a migliorare la qualità abitativa dei residenti degli alloggi pubblici comunali. Scrive ilgiorno.it
Bici e mobilità sostenibile ’Tirala fuori dal garage’. Le riparazioni itineranti - L’appuntamento è proposto dall’associazione Firenze Ciclabile, in collaborazione con il Comune di Scandicci. Si legge su lanazione.it