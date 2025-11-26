Rione Amicizia via gli edifici abusivi | i nuovi alloggi pronti entro dicembre

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno consegnati entro fine dicembre i due nuovi edifici con 68 appartamenti realizzati su un’area del demanio alle porte del Rione Amicizia. Si tratta di alloggi destinati alle famiglie meno numerose, in una zona che per anni è finita nelle cronache per degrado sociale, presenza dei clan e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

