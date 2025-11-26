Rinnovo Maignan il Milan torna sui suoi passi | ecco cosa c’è dietro il cambio di strategia

Mike Maignan, portiere e capitano del Diavolo di Massimiliano Allegri, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026: i rossoneri potrebbero ripensare ora al rinnovo. Anche perché c'è una brutta insidia all'orizzonte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rinnovo Maignan, il Milan torna sui suoi passi: ecco cosa c’è dietro il cambio di strategia

News recenti che potrebbero piacerti

Rinnovo Maignan: Situazione critica! Il futuro del portiere è in bilico. ? Derby BordoCam: Svelato lo show infuriato di Allegri e le scintille in campo! https://www.milannews24.com/ultimissime-milan-live-notizie-tempo-reale/ #ACMilan #Maignan #BordoCa - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, Tare farà un tentativo per il rinnovo di #Maignan: entourage freddo, cosa può succedere Vai su X

Rinnovo Maignan, Allegri può essere decisivo: un top club di Serie A “minaccia” il Milan - Allegri spinge per il rinnovo e lavora ogni giorno per convincere il portiere a restare. Scrive spaziomilan.it

Rinnovo o addio al Milan a fine stagione: le ultime sul futuro di Maignan - Mike Maignan decide con le sue parate il derby e il suo rinnovo torna un tema d'attualità in casa Milan: dall'ultima offerta all'addio a zero ... assopoker.com scrive

Maignan e il nodo rinnovo, Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calhanoglu - E il club rossonero è corso ai ripari per evitare un altro caso Calhanoglu: è pronto a sedersi di nuov ... Scrive msn.com