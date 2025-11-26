Rinnovate le luci dei portici I led illuminano il centro storico

Sono terminati a Castel Bolognese i lavori di sostituzione delle lampade sotto ai portici di via Emilia: i vecchi punti luce sono stati rinnovati con nuovi apparecchi a tecnologia led, più efficienti, più performanti e con un minor consumo energetico. Come spiega l’amministrazione comunale, prosegue "il piano complessivo di ammodernamento della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, che prevede la sostituzione dei punti luce di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti led". Nelle prossime settimane una squadra completerà gli interventi nelle aree limitrofe alla via Emilia, mentre un secondo gruppo di lavoro proseguirà con la sostituzione dei pali in via Trieste, per poi intervenire su viale Umberto I, via Mameli, via Bargero e, successivamente, su via Biancanigo e relative traverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

