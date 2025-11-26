Rinasce l’edicola di San Michele Sugar lancia il progetto di Unicef Debutto con i fiori per i bambini

Fiori per la nell’edicola che rinasce. In piazzetta San Michele si riaccende una luce, e il clic lo aziona Beppe Angiolini, il "re" della moda e dello stile. Ha salvato la storica edicola dall’oblio, restituendo uno spazio di incontro alla città. Il debutto della nuova "primavera" sarà nel weekend dell’Immacolata, dentro i colori e le luce di una Città di Natale da tutto esaurito. Ma nella piazzetta che affaccia su Corso Italia, suonerà un’altra musica. L’edicola di Sugar diventa il quartier generale della solidarietà: la tre-giorni servirà a raccogliere fondi per l’ Unicef e a sostenere i progetti per i bambini più fragili, quelli costretti a vivere l’infanzia sotto le bombe, o in mezzo alla povertà, lontano dalle luci e dal benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

