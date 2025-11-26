Rimonta e brividi in Norvegia | Juventus batte il Bodo 3-2

BODO (NORVEGIA) - Arriva con tanta sofferenza in Norvegia la prima vittoria della Juventus in questa Champions League. La squadra bianconera batte 3-2 il Bodo Glimt all'Aspmyra in un finale rocambolesco e sale a sei punti in classifica. Decisive sono le reti di Openda, McKennie e David, ma il vero u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

