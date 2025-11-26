Rimini timbra il bilancio | nessun aumento dei tributi spunta un tesoretto per colonie e demolire vecchi hotel

Un bilancio forte di due punti cardine. Da un lato priorità alla tutela delle categorie fragili e a evitare inasprimenti sulla pressione tributaria. Dall’altro risposte innovative per cambiare il volto alla città, mettendo al centro della nuova manovra significativi investimenti per dare una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

#Throwback to #Verdi’s #Aroldo back in 2021, recorded at @teatroamintoregalli in Rimini, my debut in my very first Verdi role — Mina. Here’s a short excerpt from the aria “Salvami tu, Gran Dio”, under the baton of M° #ManlioBenzi, in a production by Edoard - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, ecco la previsione di bilancio: "Tuteliamo ceto medio e i fragili, investiamo su ex alberghi e colonie" - Nessun aumento alla tassazione comunale, le novità dell’acquisizione del diritto di superficie della colonia Murri e della prima operazione su ex strutture ricettive in disuso ... Lo riporta altarimini.it

Bilancio. Rimini punta alle colonie: acquisizione Murri, bando Novarese/Talasso - Nel 2026 le tasse comunali resteranno invariate e anche i costi dei servizi, nonostante un taglio di risorse statale stimato in 1,8 milioni di euro. msn.com scrive