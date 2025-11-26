Rimini escluso dal girone B di Serie C? Possibile rivoluzione della classifica nel campionato della Juventus Next Gen Tutti i dettagli

26 nov 2025

e possibili sviluppi. La  sorte del Rimini  in  Serie C  sembra ormai  segnata. Fin dall’inizio di questa stagione, la  situazione finanziaria  del club romagnolo è stata  critica, e ora, secondo quanto riportato dall’edizione online del  Corriere Romagna, la crisi ha raggiunto un  punto di non ritorno. La società ha infatti  presentato le carte in Tribunale  per la  liquidazione volontaria, un atto che porrà  fine all’esistenza  del club e, di conseguenza, alla sua  esclusione dal campionato, che potrebbe concretizzarsi già nel  prossimo turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

