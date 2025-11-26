Rimini escluso dal girone B di Serie C? Possibile rivoluzione della classifica nel campionato della Juventus Next Gen Tutti i dettagli

La sorte del Rimini in Serie C sembra ormai segnata. Fin dall'inizio di questa stagione, la situazione finanziaria del club romagnolo è stata critica, e ora, secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere Romagna, la crisi ha raggiunto un punto di non ritorno. La società ha infatti presentato le carte in Tribunale per la liquidazione volontaria, un atto che porrà fine all'esistenza del club e, di conseguenza, alla sua esclusione dal campionato, che potrebbe concretizzarsi già nel prossimo turno.

