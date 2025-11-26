Riforma pensioni ultime su coefficienti di trasformazione | caleranno?
In questi giorni sul portale si é tornati a parlare di un altro spinoso problema relativamente al calcolo dell’assegno previdenziale, ossia i coefficienti di trasformazione, al riguardo un nostro lettore Andrea, che ringraziamno per aver posto il focus sulla questione, ha chiamato in causa direttamente il Dott. Perfetto, che con la solita dovizia di particolari ha risposto relativamente alla possibilità che gli stessi possano ancora calare nel 2026. Di seguito domanda e risposta, confidiamo questi spunti di confronto possano tornarvi utili per chiarire alcuni dubbi. Riforma pensioni, nel 2026 i coefficienti di trasformazione caleranno?. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
