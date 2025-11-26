Rifiuti novità a Vicopisano | il sacco dell' indifferenziato ha un codice

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziata, con due mesi di anticipo, la consegna a domicilio dei kit Geofor per la raccolta differenziata, nel Comune di Vicopisano, con sacchi e calendario. C'è una novità: tra i consueti sacchi, quelli codicizzati (in base a ogni nucleo familiare) sono destinati al rifiuto indifferenziato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sacco da giardino stabile e pieghevole: più spazio per foglie e ritagli, si ripiega in un attimo - Scopri il sacco per rifiuti da giardino BLACK+DECKER da 120 litri, stabile e pieghevole, ora in offerta su Amazon. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Novit224 Vicopisano Sacco