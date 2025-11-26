Rifiuti nelle Marche discariche verso la saturazione | la Tari sempre più cara +5,5% in un anno Stangata a Macerata +9,2% meglio a Fermo

ANCONA Un balzo in avanti di 5,5 punti percentuali. Il terzo più alto d?Italia. Nel 2025 il costo medio della Tari nelle Marche è arrivato a 279 euro: ancora al di sotto della. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

rifiuti marche discariche versoRifiuti nelle Marche, discariche verso la saturazione: la Tari sempre più cara, +5,5% in un anno. Stangata a Macerata (+9,2%), meglio a Fermo - Nel 2025 il costo medio della Tari nelle Marche è arrivato a 279 euro: ancora al di sotto ... Riporta corriereadriatico.it

rifiuti marche discariche versoI rifiuti e il ritorno ai cassonetti. Nelle Marche siamo gli unici: da noi passa la linea di Hera - Gli altri capoluoghi di provincia vanno avanti col ‘porta a porta’ che qui abbandoniamo. Si legge su msn.com

Discariche sempre più sature: Cingoli ko, Monteschiantello a Fano quasi esaurita, male anche San Biagio (Fermo). Solo Ascoli respira - La criticità maggiore si localizza a Macerata, «la prima ad andare in crisi per incapacità di smaltimento ... Segnala corriereadriatico.it

