Rifiuti Lugli smentisce se stesso | Va tutto bene nessuna porcata Ma si doveva approfondire di più

"Nessuna spaccatura nella magioranza e nessuna porcata". Lorenzo Lugli, consigliere comunale dei Cinque Stelle, replica al nostro servizio di ieri (ma in fondo replica a se stesso) provando a ridimensionare la tensione che il caso rifiuti ha provocato nel centrosinistra. E cerca di archiviare il suo sfogo espresso via whatsapp che, dagli smartphone della maggioranza, ha cominciato a girare di chat in chat. Ecco cosa aveva scritto Lugli ai suoi colleghi commentando la decisione del Comune di abbandonare la raccolta ‘porta a porta’ in favore dei cassonetti ‘intelligenti’: "Sono pronto a dimettermi da presidente della commissione ambiente e uscire dal M5S se salvano questa cosa organizzata alle spalle di tutti e soprattutto smentendo tanti eventi in cui si era parlato di strategia rifiuti zero che viene tradita completamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

