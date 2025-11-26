Rifiuta di comprare la droga e viene colpito con un coltello; 19enne in ospedale Arrestato 17enne Il ferito è di Terracina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 19 anni originario di Terracina è stato ferito con un’arma da taglio nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre mentre si trovava in compagnia di alcuni amici a Roma. L’episodio è avvenuto in via degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo, dove un 17enne senza fissa dimora lo ha colpito al fianco durante un tentativo di rapina. La dinamica del ferimento. Secondo quanto ricostruito, il gruppo di giovani stava scattando alcune foto per concludere la serata quando sono stati avvicinati da due ragazzi di origine nordafricana. Prima la richiesta di acquistare dello stupefacente, poi quella di 10 euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rifiuta di comprare la droga e viene colpito con un coltello; 19enne in ospedale. Arrestato 17enne. Il ferito è di Terracina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cassiera del Conad si rifiuta di cambiargli le monete, rifugiato politico le tira un pugno in testa --> https://www.nordest24.it/aggressione-cassiera-san-giorgio-di-nogaro-pugno-supermercato - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuta la droga e viene colpito con una bottigliata in testa. Il giovane stava solo facendo una passeggiata con il suo cane - Una passeggiata serale con il proprio cane si è trasformata in un episodio di violenza al parco Bainsizza, dove un giovane ha ricevuto una bottigliata in testa per aver rifiutato un ... Come scrive ilgazzettino.it

Rieti, si incontra con il pusher per comprare la droga ma viene picchiata e violentata. Arrestato 22enne nordafricano - Lo scorso 30 aprile una donna di circa trent’anni si era recata in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare la droga dal suo fornitore abituale. Riporta blitzquotidiano.it

Pensa di andare a comprare della droga, ma viene aggredito e derubato da 4 persone: «Non denuciare o la pagherai cara» - Un uomo di 37 anni si reca in casa di sconosciuti per comprare una dose di droga, ma viene aggredito e derubato. Segnala leggo.it