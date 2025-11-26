Rientra nell' abitazione dell' ex ad Avezzano e viene arrestato perché non poteva avvicinarsi alla donna

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025

Un cittadino extracomunitario è stato arrestato a L’Aquila per aver violato i divieti di avvicinamento e allontanamento dalla ex convivente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

