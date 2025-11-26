Ricco dicembre 2025 non solo tredicesima | questo bonus arriva appena prima di Natale

Cityrumors.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo è in arrivo la tredicesima, per dicembre 2025 c’è un altro bonus per le tasche degli italiani: ecco qual è l’incentivo. Sono ormai diversi anni che il mese di dicembre porta con sé belle notizie per i consumatori italiani. La misura più conosciuta è la tredicesima mensilità, parliamo di quell’erogazione economica aggiuntiva allo stipendio e alla pensione. Viene in genere corrisposta ai dipendenti e ai pensionati proprio nell’ultimo mese dell’anno. – cityrumors.it Avere una disponibilità economica più sostanziosa a dicembre è sicuramente una cosa positiva perché rappresenta un supporto notevole alle spese natalizie e la possibilità di aumentare il potere di acquisto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

ricco dicembre 2025 non solo tredicesima questo bonus arriva appena prima di natale

© Cityrumors.it - Ricco dicembre 2025, non solo tredicesima: questo bonus arriva appena prima di Natale

News recenti che potrebbero piacerti

ricco dicembre 2025 tredicesimaPensioni dicembre 2025: cedolino più ricco con bonus natalizio, tredicesima e quattordicesima - A dicembre 2025 i pensionati riceveranno un cedolino più sostanzioso: tredicesima, possibile quattordicesima, rivalutazione +0,8% e bonus extra fino a 155 €. alfemminile.com scrive

NoiPA, stipendi di dicembre 2025 e tredicesima visibili in anticipo: le date - saranno visibili in anticipo rispetto alle altre mensilità. Come scrive tg24.sky.it

ricco dicembre 2025 tredicesimaPensioni, ecco la tredicesima 2025. Importi e aumenti solo per questi pensionati - Ecco una guida con tutte le informazioni su come si calcola e quando spetta anche il bonus. Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Ricco Dicembre 2025 Tredicesima