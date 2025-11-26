Ricciardi M5s | Per noi ottimi risultati ora proposte per il Paese
Roma, 26 novembre 2025 – O norevole Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio, pensate davvero che la rivincita del centrosinistra possa partire dal Mezzogiorno, nel Paese dove la maggioranza degli elettori sta al centro-nord? “Sono abituato a sentire e narrazioni al negativo quando ad ottenere un risultato positivo è il Movimento 5 Stelle. Lunedì abbiamo eletto il secondo presidente in una regione assolutamente importante come la Campania e in una figura come Roberto Fico, che rappresenta insieme il movimento delle origini e il nuovo corso. Nella città di Napoli, dopo 4 anni di esperienza amministrativa con Gaetano Manfredi, la lista del Movimento e la lista Fico hanno raggiunto il 25 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Il Commissario Ricciardi 3, promosso o bocciato, vi sta piacendo questa terza stagione ? Lino Guanciale è tornato con ottimi ascolti nella prima puntata, registrando 3,5 milioni di spettatori con il 21.2% di share. Come vi sta sembrando ? #ilcommissarioriccia - facebook.com Vai su Facebook
Ricciardi (M5s): “Per noi ottimi risultati ora proposte per il Paese” - Il capogruppo cinquestelle alla Camera: guidiamo due Regioni. Lo riporta quotidiano.net
Ricciardi (M5S): “Una vergogna umana e politica, è l’unica premier che parla così degli attivisti” - Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5S alla Camera, qual è il suo stato d’animo seguendo gli ultimi avvenimenti della Flotilla? Lo riporta repubblica.it
Ricciardi (M5S): “È un modo per comprimere ancora il ruolo dei parlamentari” - Riccardo Ricciardi, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, vi sta bene la settimana corta a Montecitorio? Secondo repubblica.it