Ricciardi M5s | Per noi ottimi risultati ora proposte per il Paese

Roma, 26 novembre 2025 – O norevole Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio, pensate davvero che la rivincita del centrosinistra possa partire dal Mezzogiorno, nel Paese dove la maggioranza degli elettori sta al centro-nord? “Sono abituato a sentire e narrazioni al negativo quando ad ottenere un risultato positivo è il Movimento 5 Stelle. Lunedì abbiamo eletto il secondo presidente in una regione assolutamente importante come la Campania e in una figura come Roberto Fico, che rappresenta insieme il movimento delle origini e il nuovo corso. Nella città di Napoli, dopo 4 anni di esperienza amministrativa con Gaetano Manfredi, la lista del Movimento e la lista Fico hanno raggiunto il 25 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

