Nel nuovo editoriale del magazine The Face, la supermodella 39enne Irina Shayk attraversa una serie di metamorfosi. In perfetto stile anni '80 tra onde scolpite, bowl cut grafici. Ma soprattutto con una permanente da star sensuale e indomabile, reinventando il proprio allure con audacia cinematografica. The Cal 2026. Le immagini del nuovo Calendario Pirelli, con Eva Herzigova, Luisa Ranieri, Irina Shayk X Irina Shayk in versione anni '80. A inizio gennaio girerà la boa dei 40 anni, ma questo è solo un dettaglio. Irina da sempre non teme le trasformazioni, e nel nuovo numero di The Face Magazine supera sé stessa.

Ricci esplosivi, body sgambatissimo e un servizio fotografico che celebra la sua anima camaleontica di top model inarrivabile