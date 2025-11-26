Riccardo Vono | nuova freccia nell’attacco del Fasano

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Non si ferma la campagna di potenziamento della rosa dell’Us Città di Fasano, con il direttore sportivo Antonio Montanaro febbrilmente al lavoro arricchire la rosa biancazzurra.Si è infatti aggregato oggi al gruppo allenato da Luigi Agnelli il funambolico esterno offensivo Riccardo Vono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

riccardo vono nuova freccia nell8217attacco del fasano

© Brindisireport.it - Riccardo Vono: nuova freccia nell’attacco del Fasano

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Vono Nuova Freccia