Riccardo Vono | nuova freccia nell’attacco del Fasano
FASANO - Non si ferma la campagna di potenziamento della rosa dell’Us Città di Fasano, con il direttore sportivo Antonio Montanaro febbrilmente al lavoro arricchire la rosa biancazzurra.Si è infatti aggregato oggi al gruppo allenato da Luigi Agnelli il funambolico esterno offensivo Riccardo Vono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++FASANO SCATENATO SUL MERCATO: PRESO RICCARDO VONO – NON SOLO EDOARDO BLONDETT IN DIFESA, FATTA ANCHE PER L’ESTERNO OFFENSIVO, CLASSE 2000, EX CERIGNOLA E NOCERINA, IN FORZA NELLA PRIMA PARTE DELL - facebook.com Vai su Facebook