Investire, per molti, è ancora una parola che mette ansia: sembra un mondo per “esperti”, pieno di grafici e termini incomprensibili, dove basta un errore per perdere tutto. Eppure la verità è più semplice: la finanza personale serve soprattutto a chi parte da zero, a chi vuole proteggere il proprio futuro e smettere di vivere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Riccardo Spada e “Investire senza dubbi”: finanza personale chiara, pratica e senza fumo negli occhi