Riccardo Chailly chi è il direttore musicale della Scala
Il 7 dicembre si apre la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la tradizionale e molto attesa Prima. Sul podio, a guidare l'orchestra, ci sarà Riccardo Chailly, direttore musicale dell'istituzione dal 2015. Fra i nomi più noti e apprezzati dell'opera italiana e internazionale, vanta una lunga carriera che lo ha portato a esibirsi sui palcoscenici più importanti d'Europa e del mondo e gli ha permesso di vincere numerosi premi grazie a oltre 150 pubblicazioni. Residente nella sua Milano, ha sposato in seconde nozze nel 1982 Gabriella Terragni da cui ha avuto un figlio di nome Alessandro.
