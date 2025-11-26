Riarmo ok del Parlamento Ue a proposta di Von der Leyen di non escludere armi controverse da investimenti | ammessi bombe nucleari e fosforo

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento Ue restringe la lista delle armi vietate e apre agli investimenti nel settore bellico: un nuovo segnale dell’accelerazione europea verso il riarmo Il Parlamento Europeo ha bocciato tre obiezioni presentate da Verdi, The Left e Socialisti contro il nuovo regolamento che restringe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

riarmo ok del parlamento ue a proposta di von der leyen di non escludere armi controverse da investimenti ammessi bombe nucleari e fosforo

© Ilgiornaleditalia.it - Riarmo, ok del Parlamento Ue a proposta di Von der Leyen di non escludere "armi controverse" da investimenti: ammessi bombe nucleari e fosforo

Altri contenuti sullo stesso argomento

riarmo ok parlamento ueFine riarmo mai, l’Ue approva il Programma che rafforza l’industria europea della difesa - Il Parlamento Ue ha approvato il Programma che mira a consolidare l'industria della difesa ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

Riarmo Ue, ok alla proposta della Commissione di non escludere le “armi controverse”: Ppe vota con l’estrema destra - Il Parlamento europeo respinge le obiezioni alla proposta che modifica la definizione di armi vietate nel contesto del piano di difesa europeo ... ilfattoquotidiano.it scrive

riarmo ok parlamento ueDifesa: ok Parlamento Ue programma europeo da 1,5 miliardi di euro - Con 457 voti favorevoli, 148 voti contrari e 33 astensioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Riarmo Ok Parlamento Ue