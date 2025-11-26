Reti con l’Empoli da ex contro il Bari Nasti sulle orme di Ciccio Caputo?

La partita di sabato prossimo alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Bari sarà una sfida al loro recente passato per Nosa Obaretin e Marco Nasti. Il primo è il più ’fresco’ ex dei due avendo militato nelle fila dei ’galletti’ pugliesi proprio nella passata stagione, dove mise insieme 25 presenze, 20 delle quali partendo titolare. Tra l’altro nella scorsa estate il Bari era intenzionato a puntare nuovamente su di lui dopo che era rientrato per fine prestito al Napoli, ma alla fine ha prevalso la volontà del giovane difensore di venire a Empoli. Nasti ha invece calcato con assiduità il terreno del San Nicola nella stagione di Serie B 2023-’24, dove ’timbrò’ 7 volte il cartellino in 37 partite, compresi i play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

