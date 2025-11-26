Respirare i gas di scarico ha un rischio di tumore certo | la Asl incontra i meccanici per formare e prevenire le malattie da lavoro
Respirare i gas di scarico non è un semplice “rischio del mestiere”, ma una minaccia silenziosa che può costare la vita. I fumi dei motori diesel, compagni di lavoro quotidiani per migliaia di meccanici, sono classificati come cancerogeni di gruppo 1: certi, non probabili. Colpiscono la vescica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
