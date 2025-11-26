Rescaldina esce di strada con l' auto non assicurata e poi prende a calci i carabinieri

Rescaldina (Milano) – È uscito fuori strada da solo, probabilmente perché alterato da sostanze, mentre alla guida di un’autovettura senza assicurazione e quando i carabinieri sono interventi per aiutarlo contestandogli la mancanza della copertura non ha trovato di meglio da fare che aggredirli a schiaffi e calci: il protagonista è stato infine denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto nella notte del 23 novembre: l’autovettura guidata dall’uomo, un 43enne residente a Rescaldina, è uscita di strada in via della Concordia per motivi ignoti e senza che altri veicoli fossero coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

