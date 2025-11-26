Repubblica Srpska il voto che salva Dodik | tra corruzione burocrazia e giovani in fuga
Sinisa Karan conquista la presidenza della Repubblica Srpska con un margine risicato, ma sufficiente a garantire continuità al progetto politico di Milorad Dodik. Una vittoria costruita su un’affluenza bassissima e su un clima politico lacerato, che conferma come la RS resti saldamente nelle mani dell’élite che da anni spinge per l’autonomia crescente e, in alcuni momenti, per l’uscita de facto dalla Bosnia-Erzegovina. Karan è un fedelissimo e lo rivendica apertamente: le politiche del leader separatista non cambieranno, anzi si rafforzeranno, proprio mentre Dodik è formalmente escluso dalla vita politica per aver sfidato la Corte costituzionale e l’ordine dell’inviato internazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
