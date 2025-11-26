Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 25 novembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera martedì 25 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 106, 107 e 108 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Dopo il tragico incidente, Nuh e Sevilay si nascondono in un appartamento, e qui si riavvicinano. La polizia avvia le indagini sulla morte di Andaç, e i sospetti ricadono su Sevilay. Cihan e Melek sognano un futuro sereno con la loro bambina. Sumru parla a Tahsin di un problema della sua amica Nalan riguardo ad un prestito ottenuto da uno strozzino. Halil e Canan fanno colazione insieme e l’uomo le confessa che non riesce a smettere di pensare a lei, nonostante sia una donna sposata; Canan si mostra imbarazzata, ma non lo respinge. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

