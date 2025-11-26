Renato Sali si racconta | Chi mi piace oggi?

Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano”. Renato Sali, ex terzino di Foggia e Bologna, racconta a La Gazzetta dello Sport la sua carriera negli anni ’70, le sue idee politiche e i ricordi del calcio italiano. Classe 49 originario della provincia di Cremona Renato Sali ha giocato 134 partite in Serie A tra Foggia e Bologna. Oggi apre l’album dei ricordi degli anni ’70 che lo hanno visto protagonista. Ecco il suo racconto a La Gazzetta dello Sport. TERZINO CON IDEE DI SINISTRA COME IL SUO IDOLO – “ Paul Breitner del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Renato Sali si racconta: “Chi mi piace oggi?

Scopri altri approfondimenti

Renato Schifani commenta soddisfatto il premio che si è dato da se come "Custode dell'ambiente" in #sicilia e parla anche di "rinascita morale"... - facebook.com Vai su Facebook

Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano» - Renato Sali, ex terzino di Foggia e Bologna, racconta a La Gazzetta dello Sport la sua carriera negli anni ’70, le sue idee politiche e i ricordi del calcio italiano Renato Sali ha giocato 134 partite ... Come scrive calcionews24.com

Renato Sali: "Mi chiamavano il Breitner della Bassa, vi racconto delle combine sventate al Bologna contro Juventus e Avellino" - Renato Sali, ex difensore di Bologna e Foggia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nella rubrica L'album dei ricordi: ... Scrive msn.com