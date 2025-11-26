Renato Sali si racconta | Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter Io mi ispiravo a Breitner il calcio oggi mi delude Ho marcato le migliori ali destre | ecco chi erano

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renato Sali, ex terzino di Foggia e Bologna, racconta a La Gazzetta dello Sport la sua carriera negli anni ’70, le sue idee politiche e i ricordi del calcio italiano Renato Sali ha giocato 134 partite in Serie A tra Foggia e Bologna. Oggi apre l’album dei ricordi degli anni ’70 che lo hanno visto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

renato sali si racconta chi mi piace oggi dimarco dell8217inter io mi ispiravo a breitner il calcio oggi mi delude ho marcato le migliori ali destre ecco chi erano

© Calcionews24.com - Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»

Leggi anche questi approfondimenti

renato sali racconta piaceRenato Sali: "Mi chiamavano il Breitner della Bassa, vi racconto delle combine sventate al Bologna contro Juventus e Avellino" - Renato Sali, ex difensore di Bologna e Foggia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nella rubrica L'album dei ricordi: ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Renato Sali Racconta Piace