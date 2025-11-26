Renato Sali | Mi chiamavano il Breitner della Bassa vi racconto delle combine sventate al Bologna contro Juventus e Avellino

2025-11-26 07:36:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: I ricordi del difensore che non ha voluto saperne di prendere parte a certi magheggi Renato Sali, ex difensore di Bologna e Foggia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nella rubrica L’album dei ricordi: “Avevo visto Paul Breitner al Mondiale del 1974 con la Germania Ovest, mi era piaciuto e mi immedesimavo in lui. C’era una discreta somiglianza di lineamenti, mi sono acconciato la capigliatura alla sua maniera e sono diventato il Paul Breitner della Bassa Padana. Il Milan di Nereo Rocco su di me? Si diceva, ma a me nessuno ha mai detto nulla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com