Remigrazione e Riconquista | Brescia torna in piazza È il momento di riprendersi le città

Roma, 26 nov – A Brescia si torna in strada. E non per una celebrazione rituale, ma per un atto politico che punta a incidere nel cuore del dibattito nazionale. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato per il 13 dicembre un nuovo corteo cittadino, invitando apertamente i bresciani – e più in generale gli italiani – a «rialzare la testa, scendere in piazza e portare un tricolore». L’appuntamento è fissato alle 16, mentre il punto di ritrovo sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Brescia torna in piazza sulla Remigrazione. Il Comitato ha chiarito il senso dell’iniziativa: portare al centro il tema della remigrazione, trasformandolo da slogan polemico a piattaforma politica organica. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

