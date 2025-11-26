Relazioni sociali per coltivare l' Arezzo del futuro Bertini | Così è rigenerazione urbana
Il presidente dell'ordine degli architetti e paesaggisti di Arezzo riflette sul concetto di rigenerazione urbana e sul ruolo delle istituzioni: “Noi siamo i primi a metterci a disposizione per il bene della città”VIDEO - Relazioni sociali per coltivare l'Arezzo del futuro. Bertini: "Così è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Combinare movimento fisico, stimolazione cognitiva e coltivare relazioni sociali può avere un impatto significativo sulla salute del cervello che invecchia: un recente studio italiano pubblicato su 'Brain, Behavior & Immunity-Health' ha dimostrato che un interven - facebook.com Vai su Facebook
In contatto con la #Ricerca | Relazioni sociali e solitudine nei Paesi dell’OCSE. Il nuovo rapporto mostra che ci si incontra sempre meno di persona e si fa più affidamento sul digitale, mentre aumentano le persone che vivono sole. giovani.unisa.it/archivioricerc Vai su X