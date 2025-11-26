Relazione di fine mandato a 72 mila euro Scelte che non rispecchiano le priorità della città

“La notizia dell’affidamento esterno per 72.000 euro della relazione di fine mandato solleva interrogativi legittimi sull’indirizzo politico-amministrativo della giunta. Pur riconoscendo che la redazione del documento rientra nelle attività di chi governa, resta difficile comprendere la necessità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

