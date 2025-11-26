Regole riscatto laurea 2025 | esempi sui titoli di studio

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La possibilità del riscatto della laurea ai fini di avere una futura pensione più corposa oppure di abbreviare i requisiti che consentono di uscire prima dal lavoro, deve tener conto delle regole sui titoli di studio a disposizione. Le norme previdenziali stabiliscono che si possano valorizzare tutti i titoli universitari, i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca. Le ulteriori specifiche sono da considerare entrando nel dettaglio dei titoli stessi. Per esempio, cosa bisogna fare per i titoli di studio conseguiti all’estero? In casi come questo è necessario verificare cosa preveda il ministero dell’Istruzione e del Merito per la valorizzazione dei relativi corsi di studio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

