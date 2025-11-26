Regionli Matera FdI | Grazie Sannio per straordinario risultato

Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero ringraziare di cuore gli amici sanniti per la fiducia e la forza che hanno dato alla proposta politica di Fratelli d’Italia”. Così il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, commenta in una nota l’esito delle elezioni regionali. “Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Roberto Fico e a tutti gli eletti – prosegue Matera – con l’auspicio che l’attenzione promessa alle aree interne diventi finalmente realtà e non resti un annuncio destinato a svanire. Nel Sannio, abbiamo costruito una squadra nuova, radicata e credibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionli, Matera (FdI): “Grazie Sannio per straordinario risultato”

